Ein missglücktes Überholmanöver sorgt für Stillstand: Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A3 Richtung Frankfurt kam es zu einer Fahrbahnsperrung.

Eppenrod (dpa/lrs) - Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Abend auf der Autobahn 3 bei Eppenrod zu einer stundenlangen Sperrung in Richtung Frankfurt am Main geführt. Zeitweise seien alle Fahrstreifen gesperrt gewesen, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

In der Nacht hatte die Polizei damit begonnen, die Autos an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Anschließend konnten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten fortgesetzt werden. Gegen 5:30 Uhr am Donnerstagmorgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, teilte ein Sprecher mit. Der Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich demnach kurz vor der Anschlussstelle Diez. Nach ersten Erkenntnissen führte ein missglücktes Überholmanöver zu dem Unfall.