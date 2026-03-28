Regen, Schnee und kurze Gewitter: Das Wetter bleibt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Wo Glättegefahr besteht und wie die Aussichten für die nächsten Tage sind.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen von seiner unbeständigen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, breitet sich am Samstag Regen aus, im Bergland zunächst Schnee und Schneeregen. Am Nachmittag lockert es zeitweise auf, der Regen geht in Schauer über. Im Nordwesten sind den Meteorologen zufolge auch einzelne kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 8 Grad, in Hochlagen um 4 Grad.

Für die Nacht zum Sonntag sagt der DWD zeitweise Schauer mit Schnee in Hochlagen vorher. Die Tiefstwerte liegen bei 1 bis minus 3 Grad. Gebietsweise droht Glätte wegen überfrierender Nässe, vor allem im Bergland.

In Hochlagen kann es schneien

Am Sonntag bleibt es laut dem DWD überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Montag kommt von Nordwesten wieder Regen auf, in höchsten Lagen Schneeregen oder Schnee mit lokaler Glätte. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad, im Bergland bei 2 bis 0 Grad. Der Wind frischt auf, starke Böen sind möglich.

Für Montag erwarten die Meteorologen immer wieder Schauer, örtlich auch mit Graupel, im höheren Bergland teils mit Schnee. Möglich sind auch einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.