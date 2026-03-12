Wolkig und regnerisch: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen in den kommenden Tagen unbeständiges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lockert es heute im Tagesverlauf auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Es weht ein stark böig auffrischender Südwestwind.

Am Freitag wird es wolkig. Im Tagesverlauf breiten sich Schauer aus. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 16 Grad, in höheren Lagen 10 Grad. Es weht weiterhin ein stark böiger Wind aus Südwest. Im Bergland sind stürmische Böen möglich, in exponierten Lagen und Hochlagen Sturmböen. Am Nachmittag schwächt der Wind den Meteorologen zufolge ab.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt. Zeitweise regnet es. Im Tagesverlauf lockert es auf bei Temperaturen bis 11 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind.