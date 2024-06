Auf einer Damentoilette der Universität Mainz hält ein Mann sein Handy unter der Toilettenabtrennung hindurch. Als die Polizei alarmiert wird, verschwindet er.

Mainz (dpa/lrs) - Auf einer Damentoilette der Johannes Gutenberg-Universität Mainz soll ein Mann Frauen beim Toilettengang heimlich fotografiert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt der Unbekannte am Freitagabend ein Smartphone unter der Toilettenabtrennung hindurch. Er soll so mehrere Frauen in den Nachbarkabinen im Intimbereich fotografiert haben. Als er auffiel, habe der Mann das Gebäude vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Kripo sucht nun nach ihm.

PM Polizei Mainz