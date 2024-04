Ramstein (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Ramstein tonnenweise Kupferkabel von zwei Firmengelände gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen der Einbrüche, bei denen die Täter durch Zäune und Gitter einbrachen, wie die Polizei in Landstuhl am Mittwoch mitteilte. In einem Fall sollen Diebe in der Nacht zum Ostersonntag mehrere Kupferkabeltrommeln aus einem Außenlager gestohlen haben. Zudem sei nun aufgefallen, dass bereits Ende vergangener Woche mehrere Tonnen Kabel aus einer anderen Lagerhalle gestohlen worden waren. Die Polizei geht von einem Schaden im hohen fünfstelligen Bereich aus.

Mitteilung Polizei