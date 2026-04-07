Südwest Unbekannte stehlen über Ostern Tresor aus Speyerer Dom

Der Unesco-geschützte Dom in Speyer
In der Nacht auf Ostermontag haben sich Unbekannte Zutritt zum Dom verschafft. (Archivbild)

Unbekannte brechen in den Speyerer Dom ein und stehlen einen Tresor mit 5.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde.

Speyer (dpa/lrs) - Unbekannte haben einen Standtresor aus dem Speyerer Dom gestohlen. Die oder der Einbrecher sollen in der Nacht auf Ostermontag durch ein verschlossenes Tor in den Dom eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Das Tor sei aufgebrochen und der gesamte Tresor gestohlen worden. Darin hätten sich 5.000 Euro Bargeld befunden.

«Aufgrund der Größe des Tresors, ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport verwendet haben könnte», hieß es. Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs um Hinweise.

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