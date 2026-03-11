Schon im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz und Hessen Vergiftungen und Beschädigungen von Bäumen gemeldet. Eine ähnliche Tat gibt es jetzt in der Eifel. Die Fälle sind mysteriös.

Bitburg (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Bitburg zehn Bäume mutwillig beschädigt. Die Pappeln seien entlang eines Wirtschaftsweges derart angeschnitten worden, dass nun absterben, teilte die Polizei Bitburg mit. Das zuständige Forstamt habe die Tat gemeldet.

Die Bäume seien innerhalb der vergangenen zwei Wochen beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hintergründe seien noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Tat erinnert an aufsehenerregende Fälle aus dem vergangenen Jahr. Im Rhein-Pfalz-Kreis hatten im Sommer unbekannte Täter vier mehr als 100 Jahre alte Platanen mit Pflanzenschutzmitteln vergiftet. In Hessen hatte es Baumvergiftungen unter anderem in Frankfurt, Limburg, Butzbach und Bad Hersfeld gegeben.