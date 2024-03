Zwei Unbekannte haben bei einem Überfall auf eine Tankstelle mehrere Hundert Euro erbeutet. Auch ein Messer wurde gezückt.

Homburg (dpa/lrs) - Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend eine Tankstelle im saarländischen Blieskastel überfallen. Sie forderten den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen und erbeuteten einen hohen dreistelligen Betrag, wie die Polizei am Dienstag in Homburg miteilte. Einer der Täter hatte den Angestellten demnach zwischenzeitlich mit einem Messer bedroht. Mit dem verstauten Geld in einer Plastiktüte flüchtete das Duo zu Fuß. Zunächst fehlte von den Tätern jede Spur.