Der Klimawandel mit mehr heißen Tagen ist deutlich zu spüren. Das hat auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz will sich mit einem umfangreichen Zukunftsplan gegen Wasserknappheit wappnen. Vor rund einem Jahr wurde vom Umweltministerium mit allen maßgeblichen Akteuren der Wasserwirtschaft und von Wassernutzern im Land das Vorhaben entwickelt. Mit den darin vorgesehenen 124 Maßnahmen sollen Leitplanken für den Schutz des Grund- und Trinkwassers geschaffen werden. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wird am Mittwoch (15 Uhr) in Mainz Details des Vorhabens vorstellen. Der Zukunftsplan Wasser ist im Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung verankert.