Steigende Spritpreise, hohe Mieten und eine schwächelnde Konjunktur – ein Themenkomplex beschäftigt die Pfälzer ganz besonders: Wirtschaft und Lebenshaltungskosten.

„It’s the economy, stupid!“ Dieser Satz – im Deutschen bedeutet er sinngemäß „Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf!“ – hat 1992 im US-Präsidentschaftswahlkampf Geschichte geschrieben. Dem Demokraten Bill Clinton ebnete seine auf ökonomischen Erfolg fokussierte Kampagne den Weg ins Weiße Haus. Der Slogan scheint auch 2026 in der Pfalz noch zu stimmen. In der Umfrage, die das Mannheimer Institut CMR im Auftrag der RHEINPFALZ durchgeführt hat, rangiert „Wirtschaft und Lebenshaltungskosten“ vor der Landtagswahl am 22. März auf der Liste der wichtigsten politischen Problemfelder auf Platz eins – wie übrigens schon bei der Studie zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr.

72 Prozent der 1500 befragten Pfälzerinnen und Pfälzer haben bei der neuen Umfrage im Zeitraum Ende Februar/Anfang März bestätigt: Wie sich Konjunktur, Preise und auch das Niveau der Mieten entwickeln, das macht ihnen weiterhin Sorgen. Dies gilt übrigens für alle Altersgruppen von 18 bis 69 Jahren. Bei den Senioren ab 70 wird naturgemäß ein Aspekt noch wichtiger als die wirtschaftliche Lage: Gesundheit und Pflege.

Frauen priorisieren anders

Aber war da nicht noch eine Debatte um Realschulen plus und hohe Wiederholerquoten an Grundschulen in Rheinland-Pfalz? Die oft geäußerte Annahme, Bildung sei das möglicherweise entscheidende Thema dieser Landtagswahl, bestätigt die Umfrage mit Platz fünf und 58 Prozent nicht. Interessanterweise ist es Älteren ab 50 wichtiger, was in Schulen und Kitas passiert, als der klassischen Elterngeneration zwischen 30 und 49 Jahren.

„Soziale und wirtschaftliche Themen dominieren die politische Agenda deutlich“, fasst CMR-Geschäftsführer Werner Dieing die Ergebnisse der Pfalz-Umfrage zusammen. Dass die Bedeutung von Themen wie Gesundheit und Rente mit zunehmendem Lebensalter steigt, ist fast schon zwangsläufig. Spannend ist allerdings ein Blick darauf, wie unterschiedlich Männer und Frauen ihre Prioritäten setzen. Während die Pfälzerinnen von der Politik vor allem gute Konzepte bei sozialen Themen möchten, steht bei den Pfälzern die Wirtschaft auf Platz eins und direkt dahinter ein insgesamt an vierter Stelle eingestuftes Problem: Innere Sicherheit.

Profile der Parteien

Natürlich spielt die Parteipräferenz der Befragten eine ganz entscheidende Rolle dabei, wie bedeutsam die neun abgefragten Themenblöcke eingeschätzt werden. Umfrageteilnehmer, die der CDU zuneigen, haben Wirtschaft, Gesundheit und Sicherheit oben auf dem Zettel. Unterstützer der SPD wiederum sehen neben Ökonomie und medizinischer Versorgung noch den Umwelt- und Klimaschutz in ihren Top 3. Letzteres ist und bleibt bei Grünen-Anhängern das Leib- und Magenthema – konsequent.

Diejenigen unter den 1500 Pfälzern, die den Interviewern die AfD als favorisierte Partei nennen, haben eine ganz andere politische Agenda. Als drängendste politische Probleme nennen sie: Migration/Integration, Wirtschaft und Innere Sicherheit. Übrigens die gern als Zauberformel zur Lösung nahezu aller Probleme angeführte Digitalisierung ist kein Hit beim Wahlvolk: Sie landet bei allen Gruppen – Alter, Parteipräferenz und Geschlecht – auf Platz acht oder neun.

Inhalte am wichtigsten

Aber richten die Pfälzer überhaupt ihre Entscheidung, wo sie am 22. März das Kreuzchen setzen, an Inhalten und Wahlprogrammen aus? Die RHEINPFALZ-Umfrage zeichnet hier ein klares Bild: 64 Prozent der Befragten nennen die Übereinstimmung mit politischen Zielen und Inhalten als wichtigstes Motiv, einer Partei die Stimme zu geben. Zweitwichtigstes Kriterium: Stabilität. Für 56 Prozent ist eine stabile Landesregierung ausschlaggebend. Auf Platz drei folgt mit 49 Prozent der Faktor, wie überzeugend die Kandidaten der Partei wirken. Traditionelle Parteibindung spielt in der Pfalz mit 33 Prozent Nennungen eine untergeordnete Rolle. Persönliche Vorteile in ihrer jeweiligen Lebenssituation sind mit 28 Prozent ebenfalls von nachrangiger Relevanz für die Wahlentscheidung.

Grundlage für die Meinungsbildung sind bei den Pfälzern neben Informationen aus klassischen Medien wie Radio und Fernsehen (76 Prozent) und Tageszeitung (55 Prozent) zunehmend digitale Medien (58 Prozent). Soziale Netzwerke nennen nur 38 Prozent als Informationsquelle.