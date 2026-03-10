Die Pfalz möchte einen Pfälzer als Ministerpräsidenten: den SPD-Politiker Alexander Schweitzer. Gerade Jüngere wünschen sich einen anderen Politiker an der Landesspitze.

Sie klingeln an Haustüren, sie führen Gespräche an Infoständen, sie werben mit prominenter Unterstützung um Stimmen, zeigen Präsenz auf Instagram & Co und im Stadtbild auf Plakaten. Die Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März investieren viel Zeit und persönliches Engagement, um zu erreichen, was nach Ansicht vieler die echte Währung im politischen Geschäft ist: ein hoher Bekanntheitsgrad. Diejenigen, die schon länger dabei sind, haben es da üblicherweise etwas leichter als Neulinge. Und dann gibt’s da noch ein gewichtiges Kriterium: den sogenannten Amtsbonus.

Aber wen kennen denn die Pfälzer überhaupt? Und wem würden sie ihre Stimme geben, wenn sie direkt bestimmen könnten, wer Rheinland-Pfalz als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin in den kommenden fünf Jahren bis 2031 regiert? Diese zwei Fragen hat das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR im Auftrag der RHEINPFALZ 1500 Pfälzerinnen und Pfälzern gestellt. Herausgekommen sind spannende Zahlen und einige echte Überraschungen.

Rückhalt für Schweitzer

Dass SPD-Politiker Alexander Schweitzer im Vergleich zu seinem CDU-Herausforderer Gordon Schnieder das bekanntere Gesicht ist, liegt irgendwie auf der Hand: Der 52-Jährige kommt aus der Südpfalz, ist in verschiedenen Funktionen und Ämtern ein langgedienter Landespolitiker. Dass ihm Malu Dreyer im Sommer 2024 das Amt des Ministerpräsidenten überlassen hat, ist seiner Popularität gewiss nicht abträglich. 63 Prozent der Befragten in seiner Heimat kennen ihn – ein akzeptabler, aber kein sensationell guter Wert. Der Eifelaner Schnieder hat zwar innerhalb seiner Partei sämtliche wichtigen Posten – Parteichef, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat – erobert, aber nur gut die Hälfte (52 Prozent) der Interviewten kennt ihn.

Die beiden aussichtsreichsten Aspiranten für das Amt des Regierungschefs haben beide dieselbe Schwäche: Vor allem bei den jüngeren Wählern zwischen 18 und 29 Jahren sowie 30 und 49 Jahren kennt nur knapp jeder Dritte Schweitzer und Schneider – das ist ausbaufähig. Überbewerten sollte man die Popularitätswerte allerdings auch nicht. Bei den Kriterien, die ausschlaggebend für die jeweilige Wahlentscheidung sind, nennen die Befragten die Sympathie für den oder die jeweiligen Kandidaten erst an dritter Stelle – nach den politischen Inhalten und der Hoffnung auf eine stabile Landesregierung.

Trotzdem bleibt Vertrauen in handelnde Personen eine wichtige Größe für das Wahlvolk. Wen sähen die Pfälzerinnen und Pfälzer also am liebsten in der Mainzer Staatskanzlei? Wenn sie es bestimmen könnten, dann wäre auch hier ihr Landsmann und Sozialdemokrat Schweitzer ihre erste Wahl: 31 Prozent der Befragten möchten, dass er Ministerpräsident bleibt. 19 Prozent – und das ist schon ein deutlicher Abstand – wollen einen Wechsel zum Christdemokraten Schnieder. Der Südpfälzer mit SPD-Parteibuch kommt den CMR-Zahlen zufolge besser bei Frauen an, hat bei den Älteren ab 50 größeren Zuspruch und darf auch in den eigenen Reihen auf den stärkeren Rückhalt zählen: 86 Prozent der SPD-Unterstützer im Panel würden Schweitzer bei einer Direktwahl ihre Stimme geben, im CDU-Lager sagen das nur 72 Prozent über Spitzenmann Schnieder.

Die Jungen wollen Bollinger

Die Spitzenkandidaten der etablierten großen Parteien SPD und CDU sollten eins aber nicht aus den Augen verlieren: In der Gruppe der jüngeren Wähler sind Schweitzer und Schnieder nur Nummer zwei und drei, wenn es um den favorisierten Regierungschef geht. Bei den 18- bis 29-Jährigen wünschen sich 21 Prozent der Befragten den AfD-Politiker Jan Bollinger als Ministerpräsident, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es sogar 25 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg sehen immerhin 14 Prozent den Mann aus Neuwied als geeigneten Kandidaten für die Spitze der rheinland-pfälzischen Landesregierung.

Der Blick auf die weiteren Topleute der Parteien lässt den Schluss zu: Regierungsämter verschaffen wie bei FDP-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (34 Prozent) und Grünen-Umweltministerin Katrin Eder (32 Prozent) eine gewisse Bekanntheit. In die Staatskanzlei würden sie aber nur drei beziehungsweise vier Prozent wählen. Einen Achtungserfolg darf eine Newcomerin auf der landespolitischen Bühne verbuchen: Die Spitzenkandidatin der bisher nicht im Landtag vertretenen Partei Die Linke, Rebecca Ruppert, kennen 14 Prozent der Umfrageteilnehmer. Ihr trauen sogar mehr Befragte das Amt des Regierungschefs zu als dem erfahreneren Joachim Streit (Freie Wähler).

Die Umfrage

Das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut Communication- & Marketing Research (CMR) hat im Auftrag der RHEINPFALZ-Redaktion Ende Februar/Anfang März für eine Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1500 Wahlberechtigte ab 18 Jahren telefonisch und online befragt. Die telefonische Stichprobe wurde mittels Zufallsverfahren gezogen. Dabei wurden Unterschiede zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen in der Pfalz berücksichtigt sowie die Tatsache, dass nicht alle Haushalte in öffentlichen Telefonverzeichnissen gelistet sind. Befragt wurde jeweils das wahlberechtigte Haushaltsmitglied, das zuletzt Geburtstag hatte. Ergänzend wurden Interviews über ein bestehendes Online-Panel geführt. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte nach soziodemografischen Kriterien, um eine möglichst vergleichbare Struktur zur telefonischen Stichprobe zu gewährleisten. Die erhobenen Daten wurden anhand aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Bildung gewichtet. Stichprobengröße, Befragungszeitraum und Erhebungsverfahren gewährleisten laut CMR ein repräsentatives Ergebnis für die wahlberechtigte Bevölkerung in der Pfalz.

