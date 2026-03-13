Traditionell spitzt sich das Rennen um Sitze im neuen Landtag kurz vor dem Wahltag zu. Die RHEINPFALZ-Umfrage sagt: Wer kann noch zulegen, wer muss um den Einzug bangen.

Schafft es die CDU in Rheinland-Pfalz, nach dreieinhalb Jahrzehnten SPD-Dominanz einen Vorsprung über die Ziellinie zu retten und die Staatskanzlei zu erobern? Oder gelingt es den Genossen wie 2016 und 2021, auf den letzten Metern an den Christdemokraten vorbeizuziehen und die Macht in Mainz zu sichern? Die abschließende Antwort auf diese Fragen gibt’s am Abend des 22. März. Die Ergebnisse der unter 1500 Pfälzerinnen und Pfälzern erhobenen Umfrage zur Landtagswahl 2026 zeigen: Es wird wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beide eingangs geschilderten Szenarien sind insofern noch möglich.

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Eins vorweg: Die Zahlen, die das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR im Auftrag der RHEINPFALZ ermittelt hat, sind keine Prognose und schon gar kein vorweggenommenes Ergebnis, sondern ein repräsentatives politisches Stimmungsbild in der ganz heißen Phase des Wahlkampfs. Was Geschäftsführer Werner Dieing und sein Team herausgefunden haben: Die Wählerinnen und Wähler in der Pfalz sind sich ihrer Sache schon einigermaßen sicher. Unter den zur Wahl entschlossenen Teilnehmern haben sich 94 Prozent bereits entschieden, welche Partei ihr Kreuzchen bekommt. „Kurzfristige große Verschiebungen im Wählerverhalten sind daher eher unwahrscheinlich“, sagt Dieing.

Zielgruppe: Unentschlossene

Der Datenexperte schließt daraus: Auf der Zielgeraden wird es für die ums Ministerpräsidentenamt konkurrierenden Christ- und Sozialdemokraten vor allem darauf ankommen, die eigenen Wähler zu mobilisieren. Wechselwähler sind für Kampagnen nur noch begrenzt erreichbar. Die wichtigste Zielgruppe neben dem eigenen Lager sind die noch Unentschlossenen. Unter den 1500 Befragten sind das immerhin rund 13 Prozent. Bei allen anderen erkennt Werner Dieing für CDU und SPD eine vergleichbar große Wählerbasis. Als dritte Kraft dahinter verfügt die AfD seiner Einschätzung nach „über eine stabile und relevante Wählerschaft“.

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Die nackten Zahlen sehen wie folgt aus: 26 Prozent der bereits Entschiedenen wollen am 22. März CDU wählen, 25 Prozent wollen der SPD ihre Stimme geben. Direkt dahinter mit gegenüber anderen aktuellen Umfragen höheren Werten in der Pfalz: die AfD mit 21 Prozent. Bliebe es bei vergleichbaren Ergebnissen am Wahlsonntag, würden laut CMR noch die Grünen (8 Prozent) und Linken (7 Prozent) in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Außen vor wären demnach Freie Wähler (4 Prozent) sowie BSW und FDP (jeweils 3 Prozent).

Männer wählen anders

Aufschlussreich ist der Blick auf Geschlechter- und Altersverteilung innerhalb der Umfrageresultate: Während Frauen mit 28 Prozent der SPD den Vorzug vor der CDU (24 Prozent) geben, favorisieren Männer mit 28 Prozent die CDU. 23 Prozent würden die AfD wählen, 22 Prozent die SPD. Überhaupt – die AfD: Bei den Jungen zwischen 18 und 29 Jahren sowie den Jüngeren von 30 bis 49 Jahren sind die Rechtspopulisten wie auch ihr Spitzenkandidat erste Wahl. Die Partei erreicht in den genannten Altersgruppen 28 beziehungsweise 36 Prozent. Bei den Jungwählern auffällig: Hier sind laut Umfrage die Linken mit 18 Prozent zweitstärkste politische Kraft – gleichauf mit der CDU.

Soweit der Status quo – was und wer lässt sich in der einen Woche bis zur Wahl noch bewegen? CMR hat für die RHEINPFALZ das Potenzial für die einzelnen Parteien analysiert. Zuerst ein Blick auf die beiden politischen Akteure, die um die Vormachtstellung im Land ringen: Errechnet hat Werner Dieing für die CDU und die SPD 14 Prozent sehr sichere Stimmen. Auf dieser Grundlage sieht er bei den Christdemokraten zusätzliches Potenzial von 17 und bei der SPD von 21 Prozentpunkten.

„AfD polarisiert stark“

Während die CMR-Experten bei den „Großen“ Zugewinne auf Basis von Mobilisierung im eigenen Lager für möglich halten, ist das bei der wohl inzwischen als Nummer drei etablierten AfD ihrer Ansicht nach anders: Auch sie hat zwar 14 Prozent sichere Stimmen und damit eine „sehr stabile Wählerbasis“. Bei einer Ablehnung von 59 Prozent sei aber für die Partei nur noch wenig Luft nach oben. „Die AfD polarisiert stark“, sagt Werner Dieing. Komplett neue Wähler erreiche sie wohl eher nicht.

Während die FDP im Vorfeld der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ums Überleben kämpft und der Umfrage zufolge stark mobilisieren müsste, „um politisch relevant zu bleiben“, wie Dieing analysiert, gibt es unter den sogenannten Kleinen einen Kandidaten mit mehr Potenzial in der Pfalz: die Freien Wähler. Möglicherweise auf der Basis des kommunalpolitischen Erfolgs von Freien Wählergruppen in Städten wie Frankenthal und Neustadt existiert laut CMR-Einschätzung ein beachtliches Potenzial von 17 Prozentpunkten. „Deutlich mehr Potenzial als aktuelle Wähler“ und einiges an Gegenwind bescheinigt das Institut der bisherigen Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen.

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Die Umfrage

Das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut Communication- & Marketing Research (CMR) hat im Auftrag der RHEINPFALZ-Redaktion Ende Februar/Anfang März für eine Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1500 Wahlberechtigte ab 18 Jahren telefonisch und online befragt. Die telefonische Stichprobe wurde mittels Zufallsverfahren gezogen. Dabei wurden Unterschiede zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen in der Pfalz berücksichtigt sowie die Tatsache, dass nicht alle Haushalte in öffentlichen Telefonverzeichnissen gelistet sind. Befragt wurde jeweils das wahlberechtigte Haushaltsmitglied, das zuletzt Geburtstag hatte. Ergänzend wurden Interviews über ein bestehendes Online-Panel geführt. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte nach soziodemografischen Kriterien, um eine möglichst vergleichbare Struktur zur telefonischen Stichprobe zu gewährleisten.



Weitere Berichte über die Umfrage beschäftigen sich mit der Popularität der Spitzenkandidaten, den drängendsten Problemen der Pfälzer und der politischen Stimmung in der Region vor der Landtagswahl.