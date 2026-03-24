Pendler in Rheinland-Pfalz müssen sich auf zahlreiche Bahn-Sperrungen und Ersatzverkehr einstellen. Welche Strecken betroffen sind und wann Einschränkungen drohen.

Mainz (dpa/lrs) - Auf Pendler im Bahnverkehr kommen in diesem Jahr einige Bauarbeiten zu. Der Schienennetzbetreiber DB InfraGO hat umfangreiche Bauarbeiten im Norden von Rheinland-Pfalz ab Frühjahr und Sommer 2026 angekündigt, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord mitteilte. Fahrgäste müssen sich auf Sperrungen, Ausfälle und Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Ahrtal:

Im Ahrtal laufen die Arbeiten für ein zweites Gleis. Bis 1. April sowie vom 8. April bis 27. Juni ist die Strecke Remagen–Ahrbrück jeweils nachts (20.50 bis 4.00 Uhr) gesperrt. Vom 28. Juni (1.00 Uhr) bis 13. Juli (4.00 Uhr) kommt es dort zu einer Totalsperrung. Die Linien RB 30 und RB 32 fallen in diesen Zeiten aus.

Hunsrück:

Wegen der Erneuerung des Bahnübergangs Boppard-Buchholz wird die Strecke Boppard– Emmelshausen vom 13. Juli (7.00 Uhr) bis 20. Juli (17.00 Uhr) voll gesperrt. Die RB 37 entfällt.

Westerwald:

In Hadamar entsteht ein neuer zweiter Bahnsteig. Deshalb fahren vom 27. März (21.00 Uhr) bis 28. April (5.00 Uhr) zwischen Limburg und Westerburg Busse statt Zügen. Zusätzlich führen Weichenerneuerungen auf der Unterwesterwaldbahn zu Sperrungen zwischen Staffel und Montabaur. Betroffen sind RB 90 (Teilausfälle) und voraussichtlich RB 29 (komplette Ausfälle):

24. Juli bis 10. August: jeweils an Wochenenden sowie in allen Nächten gesperrt

10. August (4.00 Uhr) bis 24. August (4.00 Uhr): durchgehend gesperrt

24. August bis 29. August: nächtliche Sperrungen

16. Oktober (22.00 Uhr) bis 19. Oktober (5.30 Uhr): durchgehend gesperrt

Lahntal:

Zwischen Limburg und Diez werden Weichen, Gleise und Tunnel erneuert. Die Strecke Limburg–Nassau ist vom 3. April (21.00 Uhr) bis 15. Mai (5.00 Uhr) voll gesperrt. Zwischen Bad Ems und Niederlahnstein besteht vom 4. April (5.00 Uhr) bis 12. April (5.00 Uhr) eine Sperrung.

RE 25 sowie RB 23 sind von Teilausfällen betroffen.

Eifelstrecke:

Bis 30. März bleibt die Strecke zwischen Jünkerath und Kall mit Schienenersatzverkehr voll gesperrt. Danach fährt die RB 22 im Stundentakt, ergänzend verkehren samstags einzelne RB-24-Züge. Für den Schülerverkehr bleiben Einschränkungen bestehen, es fahren ergänzende Busse.

Linke Rheinstrecke südlich Koblenz:

Zwischen Niederheimbach und Bingen wird bis 24. April jeweils nachts sowie an Wochenenden voll gesperrt, sonst eingleisig betrieben. Zwischen Koblenz und Werlau wird vom 18. bis 27. April nachts gebaut – mit Sperrungen oder eingleisigem Betrieb.

Zusätzlich kommt es im Kammerecktunnel zwischen St. Goar und Oberwesel zu Sperrungen: 24. bis 27. Juni: nachts, 1. Juni bis 7. Juli: durchgehen und 1. bis 10. Juli: nachts. Mehrere Linien (RB 26, RE 2, RE 17) sind von Ausfällen betroffen.

Moselstrecke:

Zwischen Wittlich Hbf und Trier-Ehrang kommt es bis 12. Dezember zu nächtlichen Sperrungen wegen Technik- und Oberleitungsarbeiten. Mehrere Regionalzüge fallen in Randzeiten teilweise aus.

Zusätzlich wird von Ehrang Süd bis Trier West die Bahnübergangsanlage Martinerfeld erneuert: Totalsperrungen bestehen dann vom 30. März (22.00 Uhr) bis 13. April (6.00 Uhr) sowie vom 16. April (22.00 Uhr) bis 20. April (6.00 Uhr). Umleitungen und Verspätungen sind die Folge.

Rechter Rhein:

Vom 10. Juli bis 11. Dezember wird die Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden umfassend saniert. Mehrere Abschnitte sind in dieser Zeit voll gesperrt. Ein umfangreicher SEV soll den Verkehr ersetzen.

Pellenzstrecke:

Die ursprünglich geplante Sperrung zwischen Andernach und Mendig (29. Juni bis 7. August) entfällt.