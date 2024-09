Augsburg und Mainz liefern sich ein ereignisreiches Freitagsspiel. Die Gäste sind dabei lange in Unterzahl - trotzen dieser aber famos.

Augsburg (dpa) - Trotz einer langen Unterzahl-Phase hat der FSV Mainz 05 einen Auswärtssieg beim FC Augsburg gefeiert. Angeführt von Doppel-Torschütze Jonathan Burkardt siegten die Mainzer zum Auftakt des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (2:1).

Stürmer Burkardt traf in der 15. und 49. Minute, die FSV-Führung hatte Armindo Sieb (13.) erzielt. Die Tore für die Hausherren gingen auf das Konto von Keven Schlotterbeck (25.) und Samuel Essende (67.). In der Tabelle zogen die Mainzer am FCA vorbei auf Rang zehn; Augsburg verpasste indes den Sprung auf den vorläufigen vierten Platz.

Wegen Disziplinlosigkeiten beendeten beide Mannschaften die Partie nur mit zehn Spielern: Mainz-Mittelfeldspieler Nadiem Amiri kassierte nach einer guten halben Stunde innerhalb von rund zwei Minuten zwei Gelbe Karten und flog vom Platz (35.). In der zweiten Halbzeit trat Augsburgs Torschütze Essende seinem Mainzer Gegenspieler Dominik Kohr von hinten in die Beine und wurde wegen der Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt (70.).

In letzter Sekunde pfiff der Schiedsrichter dann sogar noch einen Elfmeter für Augsburg, revidierte die Entscheidung aber nach langer Video-Überprüfung.