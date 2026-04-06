Topscorer Jordan Roland verlängert den Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Trier. Allerdings gibt es eine Ausstiegsklausel.

Trier (dpa) - Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier hat den auslaufenden Vertrag mit Topscorer Jordan Roland um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Der US-Profi besitzt allerdings im kommenden Sommer für ein begrenztes Zeitfenster die Möglichkeit, vorzeitig aus seinem Vertrag auszusteigen und zu einem europäisch spielenden Club zu wechseln, wie die Gladiators am Rande des Heimspiels gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mitteilten. Ein Wechsel sei aber mit einer Ablöse verbunden, hieß es.

Die Vertragsverlängerung sei eine «echte Sensation», sagte Triers Trainer Jacques Schneider. «Es zeigt, wie sehr er sich trotz anderer Optionen mit der Stadt, den Fans, der Mannschaft und unserer Spielweise identifiziert.»

Bester Scorer der BBL

Roland war im Laufe der Aufstiegssaison 2024/2025 nach Trier gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Auch in dieser Saison ist Roland einer der Leistungsträger. Mit 18,9 Punkten pro Spiel bis zur Partie gegen Ludwigsburg ist der 29-Jährige der beste Schütze der gesamten Basketball-Bundesliga (BBL). Dazu kommt Roland auf 2,9 Assists, 2,7 Rebounds und 1,8 Steals pro Partie.

Triers Geschäftsführer Florian Hosseini erklärte zur Vertragsverlängerung mit dem Aufbauspieler: «Jordan weiß, was er bei uns hat und ist von unserem Programm, unseren Zielen und unserer Vision überzeugt. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und es war klar, dass wir einen Spieler seines Formats nur halten können, wenn wir ihm die Möglichkeit einer Ausstiegsklausel inklusive von uns festgeschriebener Ablöse bieten.»

Gladiators gehen von Verbleib aus

Selbst im Falle eines Abgangs von Roland sei man damit handlungsfähig, äußerte Hosseini. «Wir gehen jedoch fest davon aus, dass Jordan seinen Vertrag bei uns erfüllen und unser Team weiterhin als Leistungsträger anführen wird.»