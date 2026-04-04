Südwest Treibstoffdiebstähle - Fälle ja, besondere Häufung nein

Lastwagen
Insgesamt bewegt sich die Zahl der Dieseldiebstähle auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. (Symbolbild)

Trotz teurer Spritpreise meldet das LKA Rheinland-Pfalz nur einen leichten Anstieg bei Treibstoffdiebstählen. Einzelne Fälle sorgen dennoch immer wieder für Aufmerksamkeit.

Mainz (dpa/lrs) - Trotz hoher Preise an den Tankstellen sieht das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) keine auffällige Häufung von Treibstoffdiebstählen. Im März wurden dem LKA zufolge 60 Diebstähle von Diesel und Benzin gemeldet. Im Vorjahresmonat habe es 44 Diebstähle gegeben, somit sei ein leichter Anstieg zu verzeichnen. «Ob dieser mit der aktuellen Preisentwicklung an den Tankstellen in Zusammenhang steht, kann derzeit nicht abschließend bewertet werden», hieß es vom LKA.

Insbesondere Dieseldiebstähle aus Lastwagen, wie etwa auf einem Rastplatz an der A61 im Landkreis Alzey Worms, haben in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Unbekannte hatten am Wochenende um den 20. März rund 600 Liter Diesel aus zwei Sattelzügen gestohlen. Im März wurden dem LKA zufolge 19 Dieseldiebstähle aus Lastkraftwagen gemeldet. Im Vorjahresmonat habe es 15 Diebstähle gegeben, somit habe es einen leichten Anstieg gegeben.

Diebstahlschwerpunkte entlang der Autobahnen A61, A3 und A48

Belastbare Aussagen zur Entwicklung bei Dieseldiebstählen seien jedoch nur eingeschränkt möglich, so das LKA. Dieseldiebstahl aus Lastkraftwagen werde in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert erfasst, die Daten seien daher aus Auswertungen der polizeilichen Vorgänge entnommen. Insgesamt seien demnach in diesem Jahr bislang 40 Dieseldiebstähle aus Lkw gemeldet worden. Im gesamten letzten Jahr waren es 117.

In den vergangenen Jahren schwankten die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau, so das LKA. 2024 gab es 153 Dieseldiebstähle aus Lkws, im Jahr davor 115. In diesem Jahr liege ein geografischer Schwerpunkt der Taten an Rastanlagen entlang der Autobahnen A61, A3 und A48.

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