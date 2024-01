Ein Traktorgespann mit Güllefass ist in der Nähe von Bettingen in der Eifel von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer überstand den Unfall demnach unbeschadet. Das Gespann sei zunächst rechts neben der Straße gegen eine Mauer geprallt und habe dann links der Fahrbahn ein Geländer durchbrochen.

Bettingen (dpa/lrs) - Das Güllefass landete auf dem Führerhaus des Traktors und wurde dabei beschädigt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Inhalt sei in einen Bach geflossen. Für die Bergung des Gespanns mit einem Spezialkran habe die Kreisstraße 12 komplett gesperrt werden müssen.

