Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist das Wetter zum Wochenende hin herbstlich. Verbreitet ist es grau, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag sind lokal Auflockerungen möglich. Maximal erreichen die Temperaturen 11 bis 14 Grad. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen gebietsweise Hochnebel oder Nebel bei sieben bis vier Grad. Am Samstag soll es stark bewölkt bis bedeckt werden, zeitweise fällt Sprühregen. Im Südosten gibt es auch größere Auflockerungen. Maximal erwartet der DWD 11 bis 15 Grad. Am Sonntag soll es dann heiter und teils wolkig und trocken werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.