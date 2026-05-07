Vereinzelte Schauer und ein wolkenverhangener Himmel halten sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hartnäckig. Zum Wochenende hin klart es immer häufiger auf.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Grau und trüb, aber weitgehend trocken startet der Tag für die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt der Himmel stark bewölkt. Dabei werden Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad erwartet.

In der Nacht auf Freitag bleibt es bei teils gering, teils stärker bewölktem Himmel meist trocken. Örtlich warnt der DWD vor Nebel. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 3 Grad. Der Freitag beginnt nach der Auflösung des Nebels aus der Nacht überwiegend heiter. Für den Nachmittag sind vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad.

Die Nacht auf Samstag bleibt trocken bei Werten zwischen 10 und 6 Grad. Im Tagesverlauf kann sich die Sonne bei heiterem Wetter häufig durchsetzen. Am Nachmittag kann es vereinzelt Schauer geben, im Südosten sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen klettern auf milde 21 bis 25 Grad. In Hochlagen werden laut den Wetterexperten 19 Grad erwartet.