Ein toter Mann in Saarlouis gibt weiterhin Rätsel auf. Nun fragt die Polizei die Bevölkerung, wer den Verstorbenen kennt.

Saarlouis (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Bürogebäude in Saarlouis rätselt die Polizei weiter über die Identität des Toten. Der Mann war Mittwoch in dem Gebäude in der Innenstadt von Saarlouis gefunden worden, die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht von einem Verbrechen aus. Nähere Angaben zur Todesursache machten die Ermittler nicht. Sie baten nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung des Toten, der keine entsprechenden Dokumente bei sich gehabt habe. Der Mann soll etwa 75 bis 80 Jahre alt gewesen sein. Es gebe bislang keine Vermisstenmeldungen im Saarland, die auf ihn passen würden, teilte das Landespolizeipräsidium mit.