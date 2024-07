Seit einigen Tagen sucht die Polizei nach der Identität eines Toten. Nun steht fest, wer der Mann war.

Saarlouis (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Bürogebäude in Saarlouis steht die Identität des Toten fest. Es handle sich um einen 89-jährigen Mann aus dem Landkreis Saarlouis, teilte die Polizei mit. Sie hatte die Öffentlichkeit am Freitag um Hilfe bei der Identifizierung des Toten gebeten, darauf seien einige Hinweise eingegangen.

Es habe sich weder vor Ort noch bei der Obduktion ein Hinweis auf Fremdverschulden ergeben. Weitere Angaben zur Ursache machte die Polizei nicht. Der Tote war Mittwoch in dem Gebäude in der Innenstadt von Saarlouis gefunden worden.