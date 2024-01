Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Windesheim im Landkreis Bad Kreuznach ist ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr fand ihn am Donnerstag tot in dem Einfamilienhaus auf, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte zunächst keine genaueren Angaben zu Geschlecht und Identität machen. Eine zweite Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie das Haus selbstständig verlassen hatte.

Windesheim (dpa/lrs) - Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Die Kriminalpolizei ermittle nun zur Todes- und zur Brandursache, hieß es.

