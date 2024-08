Noch ist unklar, was in einem Wohnanwesen in der Südwestpfalz genau passiert ist. Gefunden wurde eine tote Frau und ein Mann mit schweren Verletzungen - die beiden sollen verheiratet gewesen sein.

Althornbach (dpa/lrs) - Polizeieinsatz in der Südwestpfalz: In einem Haus in Althornbach sind eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Ein Zeuge habe die beiden entdeckt, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich um ein Ehepaar.

Der Mann wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Leiche der Frau sei sichergestellt worden. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern habe Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe des Ganzen sind demnach noch völlig unklar.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren am Dienstagnachmittag noch Ermittler vor Ort. Es sei noch unklar, ob es sich um ein Unglück oder ein Verbrechen handele. «Sollte sich herausstellen, dass ein Kapitaldelikt im Raum steht, ist auch die Staatsanwaltschaft mit im Boot», sagte er. Entwarnung gab der Sprecher aber für die Öffentlichkeit: Es bestehe keine Gefährdung.

Althornbach liegt südlich von Zweibrücken im Kreis Südwestpfalz nicht weit von der französischen Grenze. Es gehört zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und hat nach eigenen Angaben rund 700 Einwohnerinnen und Einwohner.