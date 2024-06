Am Rheinufer bei Worms ist am Montagabend eine Frauenleiche entdeckt worden. Bei der Toten soll es sich um ein 15-jähriges Mädchen handeln. Tatverdächtig seien der 39 Jahre alte Vater sowie die fünf Jahre jüngere Mutter des Mädchens. Die Mutter hatte sich am Montagvormittag bei der Polizei in Pirmasens gemeldet und den Verdacht geäußert, ihre Tochter sei am Samstagabend am Rheinufer in Worms getötet worden. Laut Polizei geriet zunächst der Vater ins Visier der Ermittler. Später sei auch die Frau unter Verdacht geraten. Beide wurden in Gewahrsam genommen. Die Familie wohnt in Pirmasens.

Am heutigen Dienstag soll die Leiche obduziert werden. Die Polizei stellte das Auto des 39-Jährigen sicher. Sie sucht Zeugen, die am Samstagabend in Rheindürkheim am Rheinufer Beobachtungen gemacht haben.

Der Vater der Getöteten war der zuvor bereits polizeibekannt: Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Mainz sind gegen den 39-Jährigen Vater bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken drei Verfahren anhängig: wegen Körperverletzung beziehungsweise Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz. Unter letztere fallen etwa auch häusliche Gewalt. Diese Verfahren seien noch offen, hieß es auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Nach Vorführung der beiden Personen beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz, ordnete dieser die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gem. § 212 StGB gegen die beiden Beschuldigten an. Beide Personen wurden in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Entschluss zur Tötung ihrer Tochter gefasst haben, weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren.