Im Saarland sind Berufstätige laut Techniker Krankenkasse (TK) vergangenes Jahr so lange krankgeschrieben gewesen wie noch wie. Im Schnitt fehlte ein bei der TK versicherter Arbeitnehmer 22,1 Tage, wie die Krankenkasse am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Der Krankenstand betrug 6,05 Prozent und lag damit über dem Rekordwert des Vorjahres von 5,97 Prozent. Bundesweit hatten die berufstätigen TK-Versicherten im Schnitt 19,4 Fehltage, also drei weniger als im Saarland.

Saarbrücken (dpa/lrs) - «Alleine Erkältungsdiagnosen und psychische Erkrankungen verursachten mit durchschnittlich 5,3 beziehungsweise 4,6 Fehltagen zusammen fast die Hälfte der Ausfallzeiten», sagte der Leiter der TK-Landesvertretung Saarland, Stefan Groh. Eine Krankschreibung im Saarland dauerte im Schnitt 12,1 Tage und damit länger als in allen anderen Bundesländern. Zum Vergleich: Bundesweit lag der Wert bei 10,7 Tagen. Grundlage für die Auswertung der TK waren die Daten von bundesweit 5,7 Millionen versicherten Erwerbstätigen, davon 46 300 im Saarland.

Mitteilung TK