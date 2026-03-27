Seine Songs sind keine Ratgeber, sagt der Popsänger. Vielmehr will Tim Bendzko inspirieren. In seinem geplanten Podcast möchte er Alltagsthemen wie Vertrauen vertiefen.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Sänger Tim Bendzko will dieses Jahr einen eigenen Podcast starten. «Da geht es nicht darum, Anekdoten zu erzählen oder zu sagen, was ich für ein aufregendes Leben habe», erzählte der 40-Jährige Miriam Audrey Hannah in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR1. und Radio Regenbogen.

«Sondern ich will Themen nehmen – zum Beispiel Vertrauen – und einfach eine Stunde darüber sprechen. Im besten Fall mit jemandem, der sich damit noch besser auskennt», erklärte Bendzko. «Es soll in die Tiefe gehen. Genau das, was ich gerade eh schon mache – nur ausführlicher.»

Songs sind keine Ratgeber

Über seine Art, Songs zu schreiben, sagte der Popsänger: «Ich habe gar nicht das Bedürfnis, im Detail private Sachen zu beschreiben. Mir geht es eher um das Ergebnis von den Dingen, die mir passieren – also um die Gefühle, die daraus entstehen.»

Er wolle weder im Detail private Dinge erzählen, noch Menschen sagen, wie sie Dinge zu tun haben. «Das würde ich mir nie anmaßen», betonte Bendzko. «Das sind keine Ratgeber.» Im besten Fall könnten die Songs Inspiration sein. «Und was sie, glaube ich, auf jeden Fall sind: dass man sich darin wiederfinden kann – und merkt, ich bin mit dem, was ich fühle, nicht alleine.»