Die Theatertage Rheinland-Pfalz bringen alle zwei Jahre aktuelle Werke der vier großen Theater im Land auf die Bühne. Dieses Mal in Trier. Vorher gibt es noch eine Preisverleihung.

Trier (dpa/lrs) - Mit der Verleihung des diesjährigen Else Lasker-Schüler-Dramatikpreises an den Dramatiker Wolfram Lotz beginnen an diesem Samstag (17.00 Uhr) in Trier die dritten Theatertage Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wollte laut Programm die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung an den gebürtigen Hamburger überreichen. Zur Förderung der deutschsprachigen Dramatik verleiht das Pfalztheater Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur seit 1993 den Else Lasker-Schüler-Dramatikpreis alle zwei Jahre.

Im Anschluss heißt es Bühne frei für die Theatertage Rheinland-Pfalz: Bis zum 17. März stehen unter dem Motto «Meet.Inspire.» gut 30 Aufführungen von fast 20 Produktionen der Dreispartenhäuser aus Mainz, Kaiserslautern, Koblenz und Trier auf dem Programm. Zum Auftakt wird die Oper «Brokeback Mountain» gespielt. Die landesweiten Theatertage gibt es seit 2020. Nach Kaiserslautern und Mainz ist nun Trier Austragungsort des Festivals. 2026 sollen die Theatertage in Koblenz über die Bühne gehen.

