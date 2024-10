Lange Haare als Symbol für Freiheit gaben dem Stück seinen Namen: «Hair» gilt als Meilenstein der Popkultur. Für eine geplante Produktion werden Mitwirkende gesucht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Das Kultmusical «Hair» über die süchtig machende Lust auf Leben und Liebe begeistert seit Jahrzehnten - jetzt sucht ein Theater in Rheinland-Pfalz zahlreiche Darsteller für das Stück. Das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen in Ludwigshafen plant die Premiere am 28. Juni 2025, Probenbeginn in der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes soll ab Dezember 2024 sein. Wer zwischen 15 und 28 Jahre alt sei und Spaß habe am Tanzen, Singen und Schauspielern, solle sich bis zum 1. November melden, teilte das Theater mit. Das Casting finde am 11. November ab 18.00 Uhr in Ludwigshafen statt. Gesucht werden alle Hauptrollen und das Ensemble. Vorzubereiten zum Casting seien zwei Lieder nach Wahl sowie ein gestalteter Schauspieltext. Zudem finde ein kurzes Bewegungstraining statt.