Beim Spiel zwischen Mainz und Union Berlin fliegen plötzlich Tennisbälle auf den Rasen. Das Spiel muss für mehrere Minuten unterbrochen werden. Darum kam es zu dem Protest.

Main (dpa) - Fans des 1. FC Union Berlin haben mit Tennisball-Würfen für eine Unterbrechung im Bundesliga-Duell mit dem FSV Mainz 05 gesorgt. In der 17. Minute regnete es gelbe Filzbälle aus dem Gästeblock auf den Platz. Damit protestierten die Anhänger gegen die Spielansetzungen an Sonntagen in dieser Saison.

«Saison 25/26: 7000 km an Sonntagen», «Eure Terminierungen bleiben eine Farce!» und «Anstoßzeiten fair gestalten» hieß es auf großen roten Bannern der Union-Anhänger.

Die Partie musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Mainz spielte gegen die Eisernen zum Abschluss des 33. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Anpfiff war um 19.30 Uhr. Für die Union-Fans ist das Mainzer Stadion von der Heimat mehr als 460 Kilometer Luftlinie und fast 600 Kilometer Fahrstrecke mit dem Auto entfernt.