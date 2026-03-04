Tempo 30 - aber nicht überall und auch nicht überall zu jeder Tageszeit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Hauptstraßen in Mainz sind wieder neu geregelt worden. Autofahrer müssen genau gucken.

Mainz (dpa/lrs) - Die neuen Tempo-Regelungen auf der Mainzer Rheinachse sollen am 1. April in Kraft treten, sind aber kein April-Scherz. Tempo 30 ist danach weder durchgehend aufgehoben, noch durchgehend gültig, wie die Stadt mitteilte. Autofahrer müssen in der Landeshauptstadt genau aufpassen.