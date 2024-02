Zum Ende der Woche erwarten Meteorologen für Februar ungewöhnlich mildes Wetter. Teils soll es auch Auflockerungen geben.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es in den kommenden Tagen ungewöhnlich mild. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte zwischen 13 Grad in Hochlagen und 16 Grad an Saar, Mosel und Rhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Zunächst wird es grau mit etwas Regen in der Nordhälfte, dann gibt es auch Auflockerungen und bleibt größtenteils trocken.

Auch am Freitag erwartet der DWD sehr mildes Wetter bei maximal 13 bis 16 Grad. Ab dem Nachmittag soll Regen aufziehen, teils sei mit Schauern zu rechnen. Grau bei einzelnen Schauern geht es am Samstag weiter. Maximal rechnen die Meteorologen dann mit Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.

