Manche Kinder gehen nur stundenweise zur Schule. Weil sie es „Vollzeit“ nicht schaffen. Eine Lösung: Integrationskräfte. Doch damit beginnen andere Probleme.

Andrea M.* aus dem Kreis Bad Dürkheim war fassungslos, als sie vor den Osterferien erfuhr, dass ihr achtjähriger Sohn nach den Ferien nur noch die ersten zwei Stunden zum Unterricht kommen dürfe. Das habe ihr Mann in einem Elterngespräch an der Schule erfahren. Ihr Sohn besucht die dritte Klasse einer Grundschule und sei ein „impulsives Kind, das schnell ausflippt“, wie die 35-Jährige erzählt. „Er hat zwar Freunde, aber Streit schaukelt sich hoch.“

Zu Hause habe er Kopfhörer, damit er sich besser konzentrieren könne. Er leide unter einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens: eine Mischung aus ADHS und ausgeprägtem dissozialem Verhalten. Ganze elf Monate hätten sie auf einen Termin bei dem heiltherapeutischen Zentrum in Göllheim im Kreis Donnersberg gewartet, bis ihr Sohn eine Diagnose erhielt. Lange Wartezeiten bei Spezialisten sind keine Seltenheit. Die Schule habe noch, bevor die offizielle Diagnose bekannt war, ohne Begründung den Unterricht für ihren Sohn reduzieren wollen. Die Maßnahme solle so lange gelten, bis eine Integrationskraft für ihn bewilligt sei, habe es vor Ostern geheißen.

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„Situation belastet die ganze Familie“

Schon als der Junge in der zweiten Klasse war, hatte es wegen seines Verhaltens Gespräche mit den Eltern gegeben sowie intern einen runden Tisch zusammen mit Vertretern des Förder- und Beratungszentrums und des Jugendamts: Wie kann man mit dem Kind umgehen und zugleich den Unterricht in seiner Klasse ungestörter gestalten? „Aber damals sah man keinen Anlass, etwas zu unternehmen“, sagt die Mutter.

Mehr zu dem Fall im Kreis Bad Dürkheim.

Die Grundschulreferentinnen bei der Schulbehörde ADD in Neustadt, Nicole Pospich und Marion Poh, beide selbst früher Schulleiterinnen, erklären, wie schwierig solche Momente für die Eltern, aber auch die betroffenen Kinder sein können. Die Schüler fühlten sich schnell ausgeschlossen, wo sie doch dazugehören wollten. „So eine Situation belastet die ganze Familie, sie sind oft hilflos“, sagt Poh.

Grundschulreferentinnen bei der Schulbehörde ADD in Neustadt: Marion Poh (links) und Nicole Pospich. Foto: Simone Schmidt

Die Referentinnen, die zusammen über 80 Grundschulen in der Pfalz betreuen, unterscheiden zwei Formen, wenn Kinder nicht „Vollzeit“ zur Schule gehen: die sogenannte Teilbeschulung, die Monate oder sogar Jahre gelten könne und auf der Schulordnung für den inklusiven Unterricht beruhe (seit August 2024), sowie die in der Grundschulordnung verankerte stundenweise reduzierte Beschulung für Überbrückungszeiträume – etwa bis Kinder einen Therapieplatz haben oder während sie auf eine Diagnose warten. Beide Formen haben laut Pospich jedoch das Ziel, das Kind so bald wie möglich wieder „in den Regelunterricht“ zu integrieren.

Für welche Kinder das nötig werden kann

Teilzeit-Unterricht kann eine Lösung sein für Kinder mit Behinderung (körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen), mit chronischen Erkrankungen, auch bei ADHS oder Autismus-Spektrumstörungen – Kinder, für die es in den allermeisten Fällen keinen Grund zum Besuch einer Förderschule gebe. Im „Bestfall“ sind verschiedene Fachstellen beteiligt, zum Beispiel die Schulsozialarbeit, das Jugendamt, der schulpsychologische Dienst und der Integrationsdienst – und teils auch die Schulbehörde. „Eltern können uns dazu immer kontaktieren“, sagen die Referentinnen der ADD. Für das Kind muss es bei einer Teilbeschulung laut Behörde einen Förderplan geben.

Fälle von Teilbeschulung seien sehr selten, sagt die ADD, eine Statistik dazu wird nicht erhoben. Eine solche Regelung „ist auch gegen den Willen der Eltern möglich, angestrebt wird aber eine einvernehmliche Lösung mit den Eltern“, sagt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium.

„Immer mehr Kinder mit Schwierigkeiten“

Auch der Verein Leitungen rheinland-pfälzischer Grundschulen (LRPG) geht nicht von vielen Fällen aus, aber: Jedes Mitglied des sechsköpfigen LRPG-Vorstands hat nach Angaben von Andrea Franz, Schulleiterin aus Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis, aktuell ein Kind an der eigenen Schule, das nicht regulär am Unterricht teilnimmt. Die Leiterin der Gräfenau-Grundschule im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, Barbara Mächtle, berichtet, dass sie zurzeit sechs Schüler und Schülerinnen habe, die „wir bei Bedarf von den Eltern abholen lassen“. „Die Anzahl der Kinder, die mit der Bewältigung des Schulalltages Probleme haben, ist in den letzten Jahren gestiegen. Dies melden auch andere Grundschulen“, sagt Mächtle.

„Nicht selten sind diese Kinder sehr aggressiv gegenüber anderen oder zeigen selbstverletzendes Verhalten.“ Die Situation sei auch für das betroffene Kind extrem belastend. Gleichzeitig können Eltern dann nur eingeschränkt arbeiten gehen – laut Bildungsgewerkschaft GEW auch ein Armutsrisiko.

„Was vorher zu wenig war, ist jetzt eindeutig zu viel“

Eine Lösung: eine Integrationskraft – Erwachsene im Klassenzimmer, die einzelne Kinder unterstützen. Diese Personen müssen keine Pädagogen sein. Doch diese Lösung bringt zugleich massive Probleme mit sich. Denn die Eltern müssen diese I-Kraft beim Jugend- oder Sozialamt beantragen. Das überfordere viele Eltern, sagt Mächtle, dauere inklusiv benötigter medizinischer Diagnosen sehr lange. Und Kräfte seien rar. Bis alles zusammen ist, können offenbar mehrere Monate vergehen.

Auch die Kommunen stöhnen. Denn die Sozialleistungen, die das Bundesteilhabegesetz regelt, bezahlen die Kreise und Städte. Jüngst hatte der Präsident des deutschen Landkreistags, Achim Brödel (CDU), in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ kritisiert, dass die Politik im Regelsystem eine inklusive Beschulung für alle versprochen habe, dafür aber zu wenige Pädagogen stelle. Zudem sei das ein „wahnsinniger Aufwand“ für die Verwaltung – 1000 fiktive Fälle bräuchten 1000 Individuallösungen. Allein sein kleiner Neckar-Odenwald-Kreis gebe jährlich über eine Million Euro für Schulbegleiter aus. „Was vorher zu wenig war, ist jetzt eindeutig zu viel“. Brödel: „Wir werden uns vieles nicht mehr leisten können.“

Mit dem Anwalt gedroht

Für die Familie im Kreis Bad Dürkheim steht jedenfalls erst einmal fest: Der achtjährige Sohn darf regulär zum Unterricht. Erst, als die Mutter mit einem Anwalt drohte, habe sich die Situation geklärt: Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin der ADD sei aufgefallen, dass die Ankündigung zur Teilbeschulung auf einen Fehler der Schule zurückzuführen war.

* Name zum Schutz der Familie geändert