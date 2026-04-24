40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind Wildschweine und Pilze in Rheinland-Pfalz noch strahlenbelastet, können aber bedenkenlos gegessen werden.

Die Belastung lasse nach, hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz kurz vor dem Jahrestag am 26. April mitgeteilt. Die Behörde, die unter anderem für die Lebensmittelsicherheit zuständig ist, hat nach eigenen Angaben mehr als 24.000 Datensätze aus den Jahren 2011 bis 2024 zu erlegten Wildschweinen in Rheinland-Pfalz ausgewertet. Dies habe ergeben, „dass selbst der reichliche Konsum von Wildschweinfleisch im Hinblick auf die radioaktive Belastung inzwischen unbedenklich ist“.

Jäger müssen vor der Vermarktung erlegter Tiere das Fleisch untersuchen lassen. Die amtliche Lebensmittelüberwachung kontrolliert darüber hinaus stichprobenartig Schwarzwildfleisch (Wildschweinfleisch) aus dem Handel, aus Gastronomiebetrieben oder spezialisierten Metzgereien. In den vergangenen zwei Jahren hat das LUA 105 Proben aus Rheinland-Pfalz untersucht; dabei kam es zu keiner Überschreitung des gesetzlichen Höchstwerts von 600 Becquerel pro Kilogramm.

Hirschtrüffel sind das Problem

Wildschweine sind deutlich stärker belastet als andere Wildtiere, weil sie einen erheblichen Teil ihrer Nahrung aus dem radioaktiv belasteten Boden wühlen und dabei neben anderen Pilzen auch die für den Menschen ungenießbaren Hirschtrüffel fressen. Dieser unterirdisch wachsende Pilz reichert Cäsium besonders gut an.

Wild gewachsene und gesammelte Pilze dürfen in Deutschland nicht gewerblich vermarktet werden. Sie werden deshalb in der Regel auch nicht von der amtlichen Lebensmittelüberwachung beprobt. Das LUA hat dennoch in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt 70 wild gesammelte Speisepilze aus Rheinland-Pfalz auf radioaktive Belastung untersucht. Die gute Nachricht: Auch hier lagen alle Messwerte deutlich unter dem Wert von 600 Becquerel pro Kilogramm.

Pilze sind auch anders belastet

Wildwachsende Speisepilze könnten „in Maßen“ also bedenkenlos verzehrt werden. Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit empfiehlt aufgrund der möglichen Belastung mit Cäsium-137, aber auch mit den Schwermetallen Quecksilber und Cadmium, nicht mehr als 200 bis 250 Gramm frische Wildpilze pro Woche zu essen. Kinder sollten entsprechend ihres Körpergewichtes weniger essen.

Die radioaktive Wolke, die ab dem 26. April 1986 über Europa zog, hat die Flächen der Bundesrepublik Deutschland unterschiedlich stark belastet, je nachdem, wie viel Niederschlag in den Tagen nach dem Unfall niederging. Von den damals niedergeregneten radioaktiven Isotopen ist heute nur noch Cäsium 137 mit seiner Halbwertszeit von rund 30 Jahren relevant. Das heißt, dass etwa 60 Prozent des Cäsium 137 bereits zerfallen sind, aber die Auswirkungen des Reaktorunglücks auch noch in Jahrzehnten messbar sein werden.