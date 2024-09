Bei einem Messerangriff in Osthofen wird ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist nur wenig älter.

Wonnegau (dpa/lrs) - Bei einer Messerattacke im Landkreis Alzey-Worms ist ein 19-jähriger Mann von einem 26-Jährigen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Teenager nach der Tat in Osthofen nicht mehr in Lebensgefahr. Vorausgegangen war demnach eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern am Sonntagnachmittag. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.