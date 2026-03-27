Bei dem Feuer im Gemeindehaus werden fünf Personen verletzt. Jetzt hat die Polizei die Brandursache ermittelt.

Rengsdorf (dpa/lrs) - Ein elektrotechnischer Defekt hat das Feuer in einem Gemeindehaus einer Mennonitengemeinde in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) verursacht. Das teilte die Kriminalpolizei mit. Eine Brandstiftung könne ausgeschlossen werden.

Am Dienstagabend war im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Mennoniten sind Mitglieder einer evangelischen Freikirche, die im 16. Jahrhundert als Teil der Täuferbewegung entstand.