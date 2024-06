In einem Wohnhaus in Mainz mit 18 Etagen bricht ein Feuer aus. Die Brandermittler haben nun die wahrscheinliche Ursache gefunden.

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Feuer in einem Mainzer Hochhaus mit mehreren Verletzten gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus. Auslöser für das Feuer war demnach ein TV-Receiver in der Pizzeria im Erdgeschoss, wie das Polizeipräsidium Mainz am Mittwoch mitteilte. Entgegen ersten Angaben seien bei dem Brand in der Nacht zum vergangenen Freitag nur zwei Menschen leicht verletzt worden, die das Krankenhaus später wieder verlassen konnten. Zuerst war von elf verletzten Menschen durch Rauchgase die Rede gewesen. Insgesamt waren 120 Bewohner des Gebäudes mit 18 Etagen in Sicherheit gebracht worden. Wohnungen seien durch das Feuer nicht beschädigt worden.

