Public Viewing am Deutschen Eck: Schon bei früheren Turnieren zog der Biergarten zahlreiche Fußballfans an. Wie sah es zum ersten WM-Deutschland-Spiel 2026 aus?

Koblenz (dpa/lrs) - Tausende Menschen haben den deutschen WM-Auftakt am Deutschen Eck in Koblenz geschaut. Insgesamt verfolgten Veranstalterangaben zufolge zwischen 3.500 und 4.000 Personen das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao im Biergarten am Deutschen Eck. «Die Stimmung ist super, alle sind am Jubeln», sagte Betreiber Dirk Zander der Deutschen Presse-Agentur während der Halbzeit.

Auch bei vergangenen Weltmeister- und Europameisterschaften fanden im Biergarten bereits Public-Viewing-Veranstaltungen statt. Platz ist dort für rund 4.500 Leute, sagte eine Mitarbeiterin.