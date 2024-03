Für Tausende ist der nächste Freitag ein wichtiger Termin - aber nicht wegen Ostern. Am «Carfriday» treffen sie sich am Nürburgring. Polizei und Betreiber richten klare Worte an die Autofans.

Nürburg (dpa/lrs) - Polizei und Betreibergesellschaft erwarten am kommenden Karfreitag mehrere Tausend Autofans am Nürburgring. «Obwohl an Karfreitag keine Veranstaltung am Nürburgring stattfindet, kommen Tausende», teilte der Nürburgring am Freitag mit. Die weltbekannte Rennstrecke sei an diesem Tag auch für Tuner ein beliebtes Ausflugsziel. Auch dieses Jahr werde mit einem großen Andrang gerechnet. Autofans aus ganz Deutschland reisen jährlich zu dem in der Szene als «Carfriday» bekannten Event an.

Die Nürburgring Betreibergesellschaft engagiere mehr als 150 Ordner, Sicherheitskräfte und Mitarbeiter der Verkehrswacht, um die Maßnahmen von Ordnungsamt und Polizei zu unterstützen, hieß es weiter. Auch die Region und Natur solle vor übermäßigem Lärm und Müll geschützt werden. Um Staus zu verringern, seien in der Nähe zur Grand-Prix-Strecke zahlreiche Parkplätze geöffnet. Es gibt ein Grill- und Campingverbot.

Die Polizei rechnet mit viel Verkehr am Osterwochenende. «Wer nicht zum Nürburgring muss, sollte diesen Bereich großräumig umfahren», teilte die Polizei Adenau mit. Wer sich im Bereich des Nürburgrings danebenbenehme, müsse mit der konsequenten Ahndung der Verkehrsverstöße rechnen. Diese könnten zu ganztägigen Platzverweisen oder zur Sicherstellung des Fahrzeuges führen. Außerdem kündigte die Polizei an, gegen Falschparker vorzugehen und Fahrzeuge abzuschleppen.

