Wie in jedem Jahr zieht es Tausende Auto-Liebhaber an die berühmte Rennstrecke in der Eifel. Nicht nur am Nürburgring kontrolliert die Polizei verstärkt getunte Autos.

Nürburg (dpa/lrs) - Tausende Autoliebhaber haben sich auch an diesem Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen. Es seien schätzungsweise mehrere Zehntausend Menschen vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es habe viel Verkehr und viele Staus rund um die berühmte Rennstrecke gegeben, bis zum späten Nachmittag aber keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Sprecher des Nürburgrings am Freitag.

Rund um das in der Autoszene «Carfriday» genannte Event war die Polizei vermehrt bei Kontrollen im Einsatz. Von 260 kontrollierten Fahrzeugen wurden bis zum Nachmittag laut Polizei zwei Wagen sichergestellt. Zudem habe es mehrere Ordnungswidrigkeiten gegeben. Kleinere Unfälle beschränkten sich auf Sachschäden und es gab keine Verletzten. «Es war eigentlich relativ unauffällig», sagte der Polizeisprecher.

Auch im Anreiseverkehr zum Nürburgring auf der Autobahn gab es gezielte Carfriday-Kontrollen. Auf der A61 nahe Worms konzentrierte die Polizei sich nach eigenen Angaben auf getunte Autos. Dabei seien sechs Straftaten und 34 Ordnungswidrigkeiten aufgefallen. Ein Wagen sei beispielsweise durch Veränderungen an der Auspuffanlage deutlich lauter als erlaubt gewesen und hatte nicht zugelassene Tuningteile verbaut. Das Auto wurde abgeschleppt.

