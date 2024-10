Eine Taufe gilt als ein überaus friedliches Fest. Doch es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise in Boppard.

Boppard (dpa/lrs) - Eine Tauffeier in Boppard am Rhein ist eine nächtliche Schlägerei mit einem Messer und mehreren Verletzten gemündet. Laut Polizei beteiligten sich rund 15 Gäste an der körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz wurde mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt und kam in ein Koblenzer Krankenhaus. Zwei weitere Männer erlitten Schnittverletzungen durch das Messer.

14 Polizisten mehrerer Dienststellen eilten in der Nacht herbei. «Die Lage vor Ort war sehr unübersichtlich», teilte die Polizei mit. Das genaue Motiv war vorerst unklar. Es sei wohl um «persönliche Beleidigungen» gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hoffte auf Zeugenaussagen.