Mitte Juni wird eine 15-Jährige tot am Rheinufer gefunden. Die Eltern stehen im Verdacht, ihre Tochter getötet zu haben. Nun rekonstruiert die Polizei die Tat - und erhofft sich neue Erkenntnisse.

Worms (dpa/lrs) - Knapp drei Monate nach der Tötung einer 15-Jährigen am Rheinufer in Worms haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Mainz eine Tatrekonstruktion durchgeführt. Ziel ist laut Angaben der Polizei, dadurch den möglichen Tatablauf zu klären und «tatrelevante Handlungen tatbeteiligten Personen zuzuordnen». Die Eltern werden verdächtigt, ihre Tochter getötet zu haben.

Für die Rekonstruktion wurde demnach am Dienstagnachmittag der betroffene Bereich am Rheinufer von Worms abgesperrt. Die Polizei habe die Abläufe mit tragbaren Kameras und einer Drohne aus der Luft gefilmt. Mögliche Erkenntnisse aus der Rekonstruktion sollen nun in den weiteren Ermittlungen berücksichtigt werden.

Die Leiche der 15-Jährigen wurde Mitte Juni am Rheinufer gefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie durch Ertrinken gestorben ist. Unter Tatverdacht stehen der 39-jährige Vater und die 34-jährige Mutter. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten den Entschluss zur Tötung ihrer Tochter gefasst haben, weil sie «mit deren Lebenswandel nicht einverstanden» gewesen seien. Es handele sich allesamt um afghanische Staatsangehörige, die in Pirmasens wohnten.