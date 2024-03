Ein bewaffneter Mann betritt den Verkaufsraum einer Tankstelle. Bei seiner Tat hat es der Unbekannte nicht nur auf Geld abgesehen.

Ein Tankstellenräuber ist in Trier mit Bargeld und einer Packung Zigaretten von dannen gezogen. Der Mann kam am Sonntagabend in den Verkaufsraum und forderte Geld von einer Angestellten, indem er auf eine am Hosenbund sitzende Pistole zeigte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Noch vor der Übergabe des Geldes zog der Mann die Pistole und verlangte explizit nach einem Päckchen einer bestimmten Zigarettensorte. Mit dieser und Bargeld in ungekannter Höhe flüchtete er schließlich. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

PM