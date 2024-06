Weil zwei Männer ihre Tankrechnung nicht bezahlen wollten, griffen Bürger beherzt und konnten einen der Polizei übergeben. Der Zweite ist noch auf der Flucht.

Kaisersesch (dpa/lrs) - Nach einem Tankbetrug an einer Tankstelle in Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist auf der Flucht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollten die beiden Männer am Freitag ihre Tankrechnung nicht bezahlen. Der Zivilcourage anwesender Bürger war es zu verdanken, dass die Flucht mit dem Auto misslang: Sie parkten das Auto der mutmaßlichen Tankbetrüger zu. Dennoch konnte einer der Männer vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß fliehen.

Bei der Suche nach ihm wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung geht laut Einschätzung der Einsatzkräfte von dem Mann aber nicht aus. Der andere Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen.

