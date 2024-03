Ein 84-jähriger Motorradfahrer stirbt bei einer Kollision mit einem Polizeiauto auf Einsatzfahrt. Wie es dazu kommen konnte, soll nun rekonstruiert werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nach dem Tod eines 84-jährigen Motorradfahrers bei einer Kollision mit einem Polizeiwagen in Ludwigshafen dauern die Ermittlungen an. Laut Obduktionsergebnis war der Zusammenstoß ursächlich für den Tod des Mannes, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Am Sonntag war es zu der Kollision zwischen dem Polizeiwagen auf Einsatzfahrt und dem Motorradfahrer gekommen. Der 84-Jährige war noch an der Unfallstelle gestorben. Nähere Angaben zum Unfallhergang machten die Ermittler zunächst nicht. Bislang seien mehrere Zeugen vernommen worden. Ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion ist in Arbeit.

Mitteilung Polizei