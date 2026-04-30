Auf einer Bundesstraße stoßen zwei Autos und ein Bus zusammen. Eine Person stirbt. In dem Bus sitzen auch Kinder.

In Rheinland-Pfalz ist es am Morgen zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus gekommen, in dem auch Kinder saßen. Wie die Polizei in Simmern mitteilte, starb ein Mensch, weitere wurden leicht verletzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei dem oder der Toten um einen Insassen eines der Autos.

Um 7.00 Uhr stießen den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Autos und ein Linienbus zusammen. Der Bus war nach Angaben der Polizei mit 19 Menschen besetzt, darunter Kinder.

«Momentan ist die B327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt», hieß es von der Polizei in einer ersten Meldung.