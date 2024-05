Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei Düngenheim (Landkreis Cochem-Zell) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überholte der Mann auf der Landesstraße 98 aus Richtung Kaisersesch kommenden ein Auto. Anschließend habe er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei prallte er den Angaben zufolge gegen ein Verkehrszeichen und zog sich schwere Verletzungen zu. Trotz schneller notärztlicher Behandlung sei der 23-Jährige noch an der Unfallstelle gestorben. Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße laut Polizei zeitweise gesperrt werden.

Polizeimeldung