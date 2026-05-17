Ein lauter Knall – und ein Kleinflugzeug kracht in einen Garten. Zwei Männer sterben. Ermittler suchen Zeugen und Hinweise auf die Ursache.

Limburgerhof/ Aachen (dpa) - Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach waren sie mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs.

Für die kleine Gemeinde südlich von Mannheim im Rhein-Pfalz-Kreis war der Absturz am Samstagvormittag ein Schock: Laut Zeugenaussagen gab es gegen 11.30 Uhr einen Knall wie ein Explosionsgeräusch, wie ein Polizeisprecher berichtet hatte. Das Kleinflugzeug krachte auf ein Grundstück am Ortsrand.

Ein Teil des Flugzeugs steckte in einem Gartenzaun. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses, zahlreiche Trümmerteile in einem größeren Umkreis um die Stelle. Ein Teil des Flugzeugs steckte in einem Gartenzaun, andere Teile waren auf Wegen und vor Häusern verteilt. Mehrere Gebäude wurden beschädigt.

Frau flüchtete vor Trümmerteilen

Eine 66 Jahre alte Frau stürzte und verletzte sich, als sie vor den Trümmerteilen flüchtete. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Rund um die Absturzstelle wurde weiträumige Sperrungen eingerichtet. Neben Polizei und Feuerwehr waren am Samstag auch das THW und die Notfallseelsorge vor Ort, wie auf einem Video zu sehen war.

Für die Anwohner wurde eine Anlaufstelle eingerichtet, wie es von der Polizei hieß. Auch am Sonntag war die Polizei mit einer Zeugenanlaufstelle vor Ort, um möglichst viele Hinweise und Aussagen aufzunehmen. Es werde unter anderem nach Zeugen gesucht, die den Vorfall gefilmt hätten.

Die Trümmerteile waren in dem Wohngebiet verteilt. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Gestorbenen seien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Die Absturzstelle werde dokumentiert, die Sichtung von Trümmerteilen laufe.

Bereits am Samstag kreiste über der Gemeinde ein Polizeihubschrauber, der Luftbilder von der Absturzstelle anfertigte. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln weiter zur Absturzursache.

Die beiden Insassen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Limburgerhof ist eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Der Ort hat rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Chemiekonzern BASF hat dort ein Agrarzentrum, das den Ort auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.