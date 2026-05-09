Ein Notruf aus einer Bank löst einen Großeinsatz der Polizei aus. Auch einen Tag nach einem Verbrechen bleiben viele Fragen offen.

Sinzig (dpa) - Der oder die Täter sind nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig weiter auf der Flucht. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, heißt es bei der Polizei. Die Ermittler gehen von mindestens einem Täter aus, der auch Beute gemacht hat.

Der Mann soll einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens am Freitag gegen 9.00 Uhr abgepasst und ihm einen Behälter mit Bargeld abgenommen haben. Anschließend habe er zwei Personen in einem separaten Raum in der Volksbank eingeschlossen.

Vermutlich hat der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei die Bank verlassen. Das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, weil beim Eintreffen der Einsatzkräfte unklar war, ob der oder die Täter noch in der Bank waren. Die Polizei ging von einer Geisellage aus. Welche Straftatbestände tatsächlich in Betracht kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Bank ist heute bis auf den SB-Bereich geschlossen.