In der Evangelischen Kirche der Pfalz stehen schwierige Entscheidungen an. Das Geld wurd knapp. Gegen die Aufgabe der Schulträgerschaft gibt es Widerstand aus der Südpfalz.

Die Zukunft des Evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Schwerpunkt der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz, die von Mittwoch bis Samstag, 10. bis 13. Juni in Speyer zusammenkommt. Am Dienstag haben der Kreis Südliche Weinstraße und mehrere Kommunen ihre Vorstellungen dazu geäußert.

Am Donnerstag wollen die Synodalen darüber entscheiden, ob das Trifels-Gymnasium in Annweiler weiterhin in Trägerschaft der Landeskirche bleiben soll. Die Synode hatte im Mai vergangenen Jahres beschlossen, die Schule nur weiter zu betreiben, wenn die kirchlichen Zuschüsse zurückgefahren werden können. Sie soll in die Trägerschaft des Kreises übergehen, wenn bei Verhandlungen mit staatlichen Stellen und Investoren keine Kostenneutralität erzielt werde. Das Gymnasium mit seinen rund 670 Schülerinnen und Schülern und mehr als 60 Lehrkräften ist die einzige Schule, die von der Landeskirche getragen wird.

Landrat: An Grenzen gegangen

Nach Überzeugung des Landkreises Südliche Weinstraße, der Verbandsgemeinde und der Stadt Annweiler, der Stadt Landau sowie des Kirchenbezirks Landau sollte das Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft bleiben. Das haben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme kurz vor der Landessynode betont. Die Kostenfrage sei weitgehend gelöst, denn eine „Task-Force“ habe ein tragfähiges Sparkonzept vorgelegt.

Landrat Dietmar Seefeldt, Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler, Verbandsbürgermeister Christian Burkhart, Annweilers Stadtbürgermeisterin Carmen Winter und der protestantische Dekan Volker Janke appellierten an Kirche und Synode, sich zu ihrer Verantwortung für die Schule zu bekennen. Die kirchliche Trägerschaft sei sinnvoll, möglich und bezahlbar, und die Schule präge zahlreiche junge Menschen und wirke in die Stadt und Region hinein.

Landrat Seefeldt zeigt vorerst keine Bereitschaft, das Gymnasium als Schule des Kreises weiterzuführen. „Zuschusstechnisch sind wir seitens des Landkreises bis an die Grenzen des Machbaren gegangen“, sagte er. Der Kreis habe seinen Zuschuss freiwillig von jährlich 300 Euro pro Schülerin und Schüler mit Wohnort im Landkreis auf bis zu 1000 Euro mehr als verdreifacht. Im Rückzug der Evangelischen Kirche der Pfalz gerade in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Polarisierung sehe er ein fatales Zeichen.

Gegenkonzept steht

Das Trifels-Gymnasium Annweiler wurde 1958 von der Evangelischen Kirche der Pfalz gegründet, unter anderem, um höhere Bildung auch im eher abgelegenen, ländlichen Raum rund um Annweiler zu ermöglichen. Das Profil der Schule zeichnet sich unter anderem durch musikalische und künstlerische Schwerpunkte aus. Das Kirchliche zeigt sich zum Beispiel darin, dass Schülerinnen und Schüler am Annweilerer Gymnasium das Fach „Religion“ nicht abwählen können, Schul-Gottesdienste fester Bestandteil im Verlauf des Schuljahres sind, die Lehrkräfte einer christlichen Kirche angehören müssen und weitere spirituelle Angebote als Einladung an die Schulgemeinschaft bestehen. Das Profil der Schule sei gefragt, heißt es in der Stellungnahme: Das werde durch die kontinuierlich hohen Anmeldezahlen belegt.

In der Beschlussvorlage für die Synode ist von einer bis 1,5 Millionen Euro jährlicher Kosten für die Schule die Rede. Besagte „Task-Force“ unter Beteiligung der Agentur Zielgenau, Darmstadt, hält dies für deutlich zu hoch. Mehrer Synodaler, darunter auch Dekan Janke, haben daher beantragt, den Zuschuss der Evangelischen Kirche für die Schule künftig auf 500.000 Euro im Jahr zu begrenzen, die Schule aber zehn weitere Jahre zu betreiben, zeitnah einen Übergang in eine andere kirchliche Trägerschaft zu regeln, zum Beispiel eine Stiftung oder gGmbH, sowie die Gebäude und das Grundstück in prominenter Lage auf dem Annweilerer Bannenberg an den neuen Träger zu übergeben. Darüber hinaus soll laut Antrag auf dem weitläufigen Schulgelände, zu dem zahlreiche ungenutzte, frühere Internatsgebäude gehören, ein sozialdiakonischer Bildungscampus etabliert werden, zum Beispiel mit Einrichtungen der Jugendhilfe. Ein professionelles Fundraising, etwa auch mit einem freiwilligen Elterngeld, sollte parallel aufgebaut werden. Sollte der Zuschussbedarf allerdings fünf Jahre in Folge die 500.000 Euro übersteigen, soll die Kirche aus der Schulträgerschaft ausscheiden können. Die Schulleitung des Gymnasiums hatte aufgezeigt, dass der Zuschussbedarf von rund 438.000 Euro im Jahr 2026 jährlich reduziert werde bis auf knapp 315.000 Euro im Jahr 2029.

Entscheidung über „Philippus“ und „Blessed.Pfalz“

Bei der Tagung in der Eventhalle „Hangar 10“ des Technik-Museums berät das Pfälzer „Kirchenparlament“ auch über den Stand des Transformationsprozesses und die Fortführung von Projekten. Den Auftakt bildet am Mittwoch der Bericht von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst.

Aam Mittwoch will die Synode über die turnusgemäße Fortführung des Projekts zur Mitgliederkommunikation „Philippus“ sowie am Donnerstag über das Segensbüro „Blessed.Pfalz“ in Speyer entscheiden. Um interkulturelle Kirchenentwicklung geht es ebenfalls am Donnerstag beim Schwerpunktthema „Vielfältig Kirche sein“. Am Freitag berichten Themengruppen über den Stand des Transformationsprozesses „#kirche.mutig.machen“. Die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2032 wird am Samstag vorgestellt.

Bis 2035 muss die Evangelische Kirche der Pfalz wegen rückläufiger Einnahmen mindestens 45 Prozent ihrer Kosten – rund 60 Millionen Euro – einsparen. Die Synode mit 57 Delegierten ist das gesetzgebende Organ der Pfälzer Kirche mit ihren rund 415.000 Mitgliedern.