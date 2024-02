In Rheinland-Pfalz schwindet das Vertrauen der Bürger in die Parteien, dass sie die wichtigsten Probleme im Land lösen können. Das geht aus dem am Donnerstag vom SWR-Magazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ vorgelegten Politrend hervor. Besonders groß ist demnach der Vertrauensverlust bei der SPD.

Im März 2021 waren noch 36 Prozent der Befragten der Meinung, die SPD könne die wichtigsten Aufgaben lösen, aktuell hat sich dieser Wert auf 18 Prozent halbiert. Die CDU liegt bei 24 Prozent, sie verliert einen Prozentpunkt. Zulegen kann die AfD, und zwar um sechs Prozentpunkte auf zehn Prozent. Die Koalitionspartner der SPD, Grüne und FDP, genießen das Vertrauen von sechs beziehungsweise drei Prozent der Befragten.

Ampelkoalition ohne Mehrheit

Besonders drängend werden der Umfrage nach die Probleme bei den Themen Zuwanderung (27 Prozent), Bildung (21 Prozent) und Mobilität (14 Prozent) angesehen.

Wären am Sonntag Landtagswahlen, hätte die regierende Ampelkoalition keine Mehrheit mehr. Die SPD, die seit 1991 die Regierung im Land anführt, blieb unverändert auf dem historischen Tiefstand von 22 Prozent. So war das Ergebnis auch beim Politrend im November. Die CDU hätte mit unverändert 31 Prozent den größten Zuspruch. Grüne verlieren demnach zwei Punkte auf zehn Prozent, die FDP verliert einen Punkt und wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Die AfD kommt in der Gunst der Befragten auf 15 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte weniger als im November 2023. Zugewinne hätten die Freien Wähler, deren Bundesparteitag am vergangenen Wochenende in Bitburg stattfand. Sie würden um zwei Punkte auf sieben Prozent zulegen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) käme auf vier Prozent, die Linke ist nicht mehr gesondert ausgewiesen.

Für die Umfrage hat Infratest Dimap zwischen 15. und 20. Februar 1157 Wahlberechtigte im Land befragt.